У Чернігові вибухнув легковий автомобіль із пасажирами

У Чернігові у вівторок, 13 лютого, вибухнув легковий автомобіль. Двох людей, які перебували в машині, госпіталізовано.
Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.
За даними правоохоронців, вибух прогримів приблизно о 19 годині вечора в одному з мікрорайонів міста Чернігів.
«Унаслідок вибуху постраждали двоє людей в автомобілі – чоловік і жінка. Їх госпіталізували», — йдеться в повідомленні.
Пресслужба зазначає, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції та керівництво Чернігівського районного управління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.