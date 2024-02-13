Кримінал

У Чернігові вибухнув легковий автомобіль із пасажирами

13 Лютого 2024 21:17
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поліція
Понівечена після вибуху автівка / Фото: Нацполіція

У Чернігові у вівторок, 13 лютого, вибухнув легковий автомобіль. Двох людей, які перебували в машині, госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

За даними правоохоронців, вибух прогримів приблизно о 19 годині вечора в одному з мікрорайонів міста Чернігів.

«Унаслідок вибуху постраждали двоє людей в автомобілі – чоловік і жінка. Їх госпіталізували», — йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції та керівництво Чернігівського районного управління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.


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