Політика

У черговому пакеті допомоги США Україні буде HIMARS та Javelin – АР
20 Листопада 2024 07:30
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допомога, сша, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Пентагон готує новий пакет оборонної допомоги Україні вартістю не менше 275 мільйонів доларів, що включатиме артилерійські системи HIMARS та протитанкові комплекси Javelin.

Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на американських посадовців.

Згідно з виданням, адміністрація президента США Джо Байдена прагне максимально допомогти Україні в її боротьбі з Росією перед інавгурацією новообраного президента Дональда Трампа.

“Новий транш озброєнь надходить на тлі зростаючого занепокоєння щодо можливого загострення конфлікту, коли обидві сторони намагаються отримати перевагу, яку можуть використати, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни, як він обіцяв”.

За інформацією американських офіційних осіб, новий пакет включає системи ППО, артилерійські системи HIMARS, 155-мм і 105-мм снаряди, протитанкові комплекси Javelin та інше спорядження. Допомога надається в рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), що дозволяє Пентагону оперативно відправляти запаси з власних складів.

AP повідомляє, що адміністрація Байдена має терміново виділити 7,1 мільярда доларів на зброю зі складів Пентагону, щоб встигнути використати ці кошти до вступу Трампа на посаду. Представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що відомство працює над забезпеченням необхідного озброєння.

Державний департамент США також затвердив продаж оборонного обладнання на суму 100 мільйонів доларів, включаючи ремонт техніки, технічну підтримку та навчання. Ця угода фінансується Україною, на відміну від допомоги в рамках PDA.

Двоє високопосадовців повідомили, що США планують використати частину кредиту з заморожених російських активів у розмірі 50 мільярдів доларів, щоб підтримати Україну до кінця каденції Байдена. Обговорення щодо виділення першої частини позики в 20 мільярдів доларів вже на просунутій стадії.


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