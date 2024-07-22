Суспільство

У частині України очікуються дощі з грозами
22 Липня 2024 14:28
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Гроза у Харкові / Фото: Владислав Куліш

Короткочасні дощі й грози очікуються місцями в Сумській і східних, а вдень у Житомирській і західних областях України у вівторок, 23 липня, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 19-24°, удень 29-34°.

У Києві 23 липня без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 27-29°.

У середу, 24 липня, у західних областях України пройдуть дощі з грозами, у Житомирській і Вінницькій областях короткочасні дощі й грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів, лише в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; удень 24-29, у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській областях 27-32°.

У Києві 24 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.


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