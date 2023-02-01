Політика

У британській розвідці не розуміють деяких дій ЗС РФ

1 Лютого 2023 08:49
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розвідка британії

Розвідка Великобританії у своєму сьогоднішньому звіті зосередилась на подіях, що відбуваються на півдні України.

За даними британців, останніми днями деякі з найінтенсивніших обстрілів у конфлікті відбулися вздовж річки Дніпро на півдні України. Це включало продовження російськими військами обстрілів міста Херсон зі сходу річки.

29 січня 2023 року місцева влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли на річці, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.

“Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле”, – йдеться у доповіді.

“Проте командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро”.


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