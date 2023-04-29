У Британській розвідці назвали цілі ракетного удару росіян 28 квітня

Вранці 28 квітня 2023 року Росія завдала першої великої хвилі ударів крилатими ракетами по Україні з початку березня 2023 року. Хоча Україна збила більшість ракет, щонайменше 25 мирних жителів були вбиті.

Атаки свідчать про відхід від використання Росією ударів на великій відстані. Ця хвиля включала менше ракет, ніж взимку, і навряд чи була спрямована на енергетичну інфраструктуру України, повідомляє розвідка Британії.

Існує реалістична можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання, нещодавно надані Україні.

Росія використовує неефективний процес цілевказівки та надає пріоритет усвідомленню військової необхідності над запобіганням супутнього збитку, включаючи загибель цивільних.