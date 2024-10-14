Техно

У бойову систему DELTA інтегрували платформу відеоаналізу поля бою Vezha
14 Жовтня 2024 13:17
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міноборони
Система відеоаналізу Vezha / Фото: Міністерство оборони України

Платформа відеоаналізу поля бою Vezha, яка передає трансляції з дронів у реальному часі, стала доступна у бойовій системі DELTA.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Vezha надає українським військовим технологічну перевагу, та усуває залежність від інших сервісів. Натомість ворог й досі використовує сторонні відеоплатформи, які часто блокуються їхніми розробниками або російською владою”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що завдяки платформі Vezha військові мають змогу аналізувати інформацію з понад сотні БПЛА, які використовуються підрозділами та здатні класифікувати понад 4000 об’єктів розвідки.


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