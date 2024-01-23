Суспільство

У більшості регіонах України очікується тепла погода

23 Січня 2024 14:25
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У середу, 24 січня, у більшості регіонах України очікується досить тепла погода, морози прогнозуються на сході. Крім того, у деяких областях падатиме мокрий сніг і дощ.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, протягом дня в Україні переважатиме температура повітря +1…+5 °C. 

Лише в східних областях та на Сумщині буде прохолодніше – 0…-3 °C. Також там вночі затримається міцніший мороз – до -6…-12 °C.

Мокрий сніг, часом із дощем, очікується у західних областях у другій половині дня та ввечері на півночі України, а також у центрі Вінницької області.

На решті території країни істотні опади малоймовірні.

Натомість передбачається рвучкий вітер, який повіватиме з південного заходу.

У Києві протягом дня 24 січня температура повітря становитиме 0…+3 °C.

Як і по всій країні очікується поривчастий південно-західний вітер. Увечері можливий мокрий сніг.

Синоптикиня зазначає, що найближчим часом відносно тепла погода в Україні ще триватиме. Незначне похолодання прийде із суботи, 27 січня.


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