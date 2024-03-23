Суспільство

У більшості областей України очікуються дощі

23 Березня 2024 17:42
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Весна - найбільш динамічна пора року в Заповіднику / Фото Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У неділю, 24 березня, у західних, північних, а вдень також у більшості центральних та Одеській областях дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без опадів.

Вітер південний із переходом у західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та Криму близько 0°. Удень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.

На високогір’ї Карпат мокрий сніг. Температура протягом доби 0-5° тепла.

У Києві в неділю дощ, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

У понеділок, 25 березня, у південній та центральних областях помірний, у західній частині невеликий дощ. На решті територій без опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний із переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° до 1° морозу, вдень 5-10° тепла, на сході та півдні країни до 14°.

На високогір’ї Карпат невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в понеділок невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер південний із переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.


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