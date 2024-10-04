МВС Білорусі затримали жінку, яка виклала відео з падінням Шахеда у соцмережі

3 жовтня у Білорусі затримали жінку за викладення у соцмережі відео ймовірного падіння російського Шахеда у Калинковичах.

Про це повідомляють внутрішні війська МВС Білорусі.

У відомстві зазначили, що жінку затримали нібито за співпрацю з “екстремістськими ресурсами”.

“Передаючи інформацію, фото- та відеоматеріали адміністраторам деструктивних телеграм-каналів, жінка не лише могла посіяти паніку серед населення та дезінформувати його, а й заробила собі кримінальну відповідальність”, – йдеться у повідомленні.