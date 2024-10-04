Суспільство

МВС Білорусі затримали жінку, яка виклала відео з падінням Шахеда у соцмережі
4 Жовтня 2024 19:47
читать на русском →
білорусь, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

3 жовтня у Білорусі затримали жінку за викладення у соцмережі відео ймовірного падіння російського Шахеда у Калинковичах.

Про це повідомляють внутрішні війська МВС Білорусі.

У відомстві зазначили, що жінку затримали нібито за співпрацю з “екстремістськими ресурсами”.

“Передаючи інформацію, фото- та відеоматеріали адміністраторам деструктивних телеграм-каналів, жінка не лише могла посіяти паніку серед населення та дезінформувати його, а й заробила собі кримінальну відповідальність”, – йдеться у повідомленні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Жовтня 2024 21:45

Альянс не надав Україні “набагато більшу військову підтримку набагато раніше” – Столтенберг
4 Жовтня 2024 21:31

Мешканців ТОТ Запоріжжя почали призивати до російської армії
4 Жовтня 2024 21:06

На румунській території знайшли уламки російського ударного дрона
4 Жовтня 2024 20:47

Марк Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі
4 Жовтня 2024 19:28

Зеленський провів Ставку на Сумщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки