Зеленський провів Ставку на Сумщині

На Сумщині президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це пише відеозвернення Зеленського, опубліковане у соцмережах.

Головним питанням Ставки був захист інфраструктури та енергетики Сумщини за допомогою систем протиповітряної оборони.

Доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, керівник Служби безпеки України Василь Малюк, міністр енергетики Герман Галущенко, представники Повітряних сил, командування “Схід”, були на засіданні також представники державних енергокомпаній, керівники “всієї вертикалі між урядом і громадами”.

“Є рішення, щоб підтримати регіон, і окремо ще будуть наради щодо енергетики Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше – резерв міцності.

Сирський на Ставці доповів щодо фронту – донецькі напрямки, Харківщина, південь держави, прикордоння, Курська операція.

Інших подробиць Зеленський не надав.