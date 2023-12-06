Суспільство

У більшості областей України найближчими днями очікуються снігопади

6 Грудня 2023 21:56
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У ніч на четвер, 7 грудня, на Закарпатті та в Карпатах очікується сніг і мокрий сніг, удень у західних, південних, центральних і Донецькій областях сніг і дощ, на решті території без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер удень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях місцями налипання мокрого снігу, у Запорізькій і Донецькій областях місцями ожеледиця. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на крайньому півдні подекуди 0-2° тепла, удень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 0-5° тепла; у північних областях вночі 5-10° морозу, удень 1-6° морозу.

У Києві в четвер, 7 грудня, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, удень 2-4° морозу.

У четвер, 8 грудня, у південній частині України прогнозують помірний дощ, уночі зі снігом, у східних і центральних областях помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, у північних областях, уночі та в Карпатському регіоні невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах більшості областей місцями ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних і південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура в північних і західних областях уночі 4-9° морозу, удень 1-6° морозу, на решті території вночі й удень 0-5° морозу, на Закарпатті й півдні країни вночі й удень 0-5° тепла.

У Києві в п’ятницю, 8 грудня, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, удень 1-3° морозу.


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