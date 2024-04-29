Політика

У Білорусі заборонили DW

29 Квітня 2024 18:05
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білорусь, цензура
Будівля DW у Бонні / Фото dpa

Сьогодні в Мінську повідомили про рішення міністерства внутрішніх справ РБ визнати “екстремістським формуванням” співробітників DW (Deutsche Welle – “Німецька хвиля”), які створюють контент для сторінки “DW Білорусь”, і заборонити їхню діяльність на території країни. Водночас відомство вказало на нібито організацію “DW Білорусь” організації підготовки та “вчинення посягань на суверенітет і громадську безпеку Республіки Білорусь, дискредитацію та образу посадових осіб”.

Таким чином, DW тепер повністю заборонена в Білорусі: забороненим у цій країні є контент DW на всіх платформах – інтернет-сторінці, в YouTube-каналі та Telegram-каналі. Крім того, ця класифікація має масштабні наслідки для редакційної діяльності DW, оскільки будь-яка співпраця з німецькою медіакомпанією тепер може розглядатися в Білорусі як кримінальний злочин. Людям, які передають редакції інформацію, загрожують багаторічні терміни позбавлення волі.


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