У Білорусь прибувають ешелони російської військової техніки

У Білорусь прибувають нові ешелони з російською військовою технікою та контингентом, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на «Союз залізничників Білорусі».

Так, 6 березня 2023 року до Білорусі зі станцій Московської залізниці прибули два військові ешелони. Один із них включає чотири пасажирські вагони (місткістю приблизно 200 осіб), п’ять критих вагонів (з обладнанням), 40 вагонів-платформ (із колісною та гусеничною військовою технікою).

З 25 лютого з Білорусі на окуповану Росією частину українського Донбасу відправили п’ять ешелонів із російськими військовими та технікою.