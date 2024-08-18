У Білопіллі на Сумщині росіяни вбили мирного жителя, його малолітня донька тяжко поранена

Ворог скинув авіабомбу на місто Білопілля на Сумщині, загинув мирний житель, його малолітня донька та двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, 18 серпня 2024 року близько 16:00 ворог скинув КАБ на цивільну інфраструктуру м. Білопілля Сумського району.

Засіб ураження потрапив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала тяжкі поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).