Кримінал

У Білопіллі на Сумщині росіяни вбили мирного жителя, його малолітня донька тяжко поранена
18 Серпня 2024 19:24
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обстріли, суми
Наслідки бомбардування Білопілля Сумської області, під час якого загинув чоловік / Фото Сумська обласна прокуратура

Ворог скинув авіабомбу на місто Білопілля на Сумщині, загинув мирний житель, його малолітня донька та двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, 18 серпня 2024 року близько 16:00 ворог скинув КАБ на цивільну інфраструктуру м. Білопілля Сумського району.

Засіб ураження потрапив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала тяжкі поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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