У Білому домі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський почали зустріч у Вашингтоні.

Акаунт RapidResponse47 у соцмережі X, опублікував відео, на якому видно, як президент США зустрічає Зеленського на ґанку Білого дому.

Трамп і Зеленський під час переговорів мають намір підписати угоду про корисні копалини.

President Donald J. Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to the White House pic.twitter.com/14aa5Ix2HW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025

До цього Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США. Під час зустрічі піднімали питання продовження військової допомоги Україні.

“Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії”, – зазначив Зеленський.