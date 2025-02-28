Політика

У Білому домі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського
28 Лютого 2025 18:36
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Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський почали зустріч у Вашингтоні.

Акаунт RapidResponse47 у соцмережі X, опублікував відео, на якому видно, як президент США зустрічає Зеленського на ґанку Білого дому.

Трамп і Зеленський під час переговорів мають намір підписати угоду про корисні копалини.

До цього Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США. Під час зустрічі піднімали питання продовження військової допомоги Україні.

“Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії”, – зазначив Зеленський.


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