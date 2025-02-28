У Білому домі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський почали зустріч у Вашингтоні.
Акаунт RapidResponse47 у соцмережі X, опублікував відео, на якому видно, як президент США зустрічає Зеленського на ґанку Білого дому.
Трамп і Зеленський під час переговорів мають намір підписати угоду про корисні копалини.
President Donald J. Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to the White House pic.twitter.com/14aa5Ix2HW— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025
До цього Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США. Під час зустрічі піднімали питання продовження військової допомоги Україні.
“Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії”, – зазначив Зеленський.