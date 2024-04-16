У Білому домі готові розглянути чотири законопроєкти, у тому числі про допомогу Україні

Адміністрація президента Байдена готова розглянути чотири різні законопроєкти про фінансування потреб нацбезпеки, який включає і допомогу Україні, як це пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це на брифінгу 16 квітня повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

“Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу”, — сказав посадовець.

За словами Кірбі, перш ніж Білий дім зможе підтримати нову ініціативу, посадовцям треба ознайомитися з повним текстом усіх законопроєктів.

Водночас, каже він, на перший погляд, пропозиція Джонсона справді може допомогти адміністрації надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону вже зараз, у критичний момент.

“Президент дуже рішуче наголосив, що нам потрібно погодити це додаткове фінансування національної безпеки якомога швидше. Тому нам потрібно побачити зрушення у Палаті представників уже цього тижня”, — заявив посадовець.