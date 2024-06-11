У Берліні стартує Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference за участі Президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн тощо.

Саме на залученні громадянського суспільства та ролі зв’язків між містами, громадами, муніципалітетами зробила акцент приймаюча сторона, Німеччина. Отже, на конференцію прибули мери низки міст України, в тому числі зі сходу нашої держави. Спектр питань, які будуть обговорені на численних панелях є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров’я, культурна спадщина та багато інших.

На полях конференції планується підписати кілька документів.

Президент України окрім участі в роботі власне конференції, проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенткою Бундестагу Бербель Бас і главою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни ЗСУ.