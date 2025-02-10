У багатьох регіонах України температура може впасти до -12 °C

У вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України температура повітря може опуститися до -12 °C.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, завтра вночі у деяких областях України очікуються температури від -6 до -12 °C, а вдень – від -2 до -6 °C. Проте на півдні та заході країни впродовж дня буде тепло до -3 … +3 °C, а на Закарпатті – до +4 … +7 °C.

“Опадів по всій Україні не очікується – антициклон”, – зазначає Діденко.

У Києві прогнозується суха морозна погода: температура вночі – від -7 до -9 °C, вдень – від -2 до -4 °C.

“Найближчими днями морози ще потривають, з невеликими коливаннями. Сніг ймовірний у кінці тижня”, – додала Діденко