У 47 ОМБР показали кадри роботи танка “Abrams” на Авдіївському напрямку

Танкісти 47 окремої механізованої бригади показали кадри застосовання танка “Abrams” для стримання російської навали на Авдіївському напрямку.

“І поки російські окупанти намагаються зрозуміти, де танки “Abrams”, танкісти 47 ОМБР вже понад місяць розбирають російських загарбників та їхню техніку на молекули”, – зазначили у бригаді.

“Abrams” – основний бойовий танк США, який перебуває на озброєнні від 1980 року.

Він дуже живучий у бою, адже весь боєкомплект розташований за межами вежі у спеціальній задній ніші.

Танк використовували й в Афганістані, де бронетанкова рота морської піхоти зазнала лише одного поранення під час бойових дій, незважаючи на 19 підривів.

“Зараз час битви в Україні!” – підкреслили в 47 ОМБР.