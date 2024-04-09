У 2024 році РФ має на меті виготовити понад 2,4 млн снарядів

Російські окупанти планують збільшити виробництво боєприпасів до 2, 4 млн у 2024 році.

Про це повідомляє Еспресо, посилаючись на слова аналітика Defense Express Сергія Згурця.

“За нашими даними, які дуже близькі до оцінок інших структур, минулого року росіяни виготовили 2,1 млн калібру 152-мм та 122-мм. Цього року вони планують виготовити понад 2,4 млн боєприпасів. Втім, в них так само будуть проблеми з компонентами для виробництв таких снарядів. Такі проблеми існують також і в наших європейських партнерів. Також росіяни отримали 180 тис. снарядів від Ірану та 1,8 млн боєприпасів від КНДР. Тобто, якщо росіяни матимуть заявлену кількість боєприпасів у 2,4 млн, то вони зможуть забезпечити постріли у понад 6 тис. снарядів на добу”, – пояснив Згурець.

Аналітик також проаналізував можливості партнерів щодо постачання боєприпасів Україні

“Щодо України. В нас є зараз проєкт про постачання 1 млн снарядів від ЄС. Також за ініціативою Петера Павела ми отримаємо від 800 тис. до 1,5 млн боєприпасів. До того ж ініціатива міністра оборони Естонії, яка залишилась непоміченою. Зокрема. йдеться про 1 млн боєприпасів калібру 122-мм, 152-мм, 155-мм та снарядів до РСЗВ “Град”, – розповів він.