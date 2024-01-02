У 2023 половина указів Путіна були секретними — ЗМІ

Половина указів (49,5%) за 2023 рік, підписаних російським диктатором Володимиром Путіним, були секретними, повідомляє Медіазона.

Журналісти проаналізували дані сайту офіційної публікації правових актів. Виявилося, що кожен другий указ, який у 2023 році підписав Путін, був секретним. Журналісти вказують, що це «історичний рекорд».

Журналісти порахували кількість секретних указів за кількістю пропущених номерів. Укази в РФ нумеруються послідовно, а лічильник збивається на початку кожного року. Порахувавши кількість пропущених номерів, можна зрозуміти, скільки указів не було опубліковано.

Попередній рекорд за секретними указами Путін поставив 2001 року — у розпал Другої чеченської війни було засекречено 47% указів.

При цьому в перший рік повномасштабної війни РФ проти України, частка таких указів становила 45%.

У матеріалі йдеться про те, що секретні укази, зокрема, використовують для нагородження військових і помилування засуджених, яких вербують у штурмові загони.