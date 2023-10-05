Типи та розміри пакетів для кондитерських виробів

Усе більш популярною стає екологічно дружня упаковка – пакети з крафтпаперу. Різноманітність паперових пакетів для кондитерських виробів справді вражає й охоплює різноманітні форми та розміри. У світі упаковки немає єдиного універсального рішення, оскільки кожен виробник прагне підкреслити свою унікальність і запропонувати споживачам щось особливе.
Головні типи пакетів із паперу для кондитерських виробів
Паперові крафтові пакети є одними з найпопулярніших типів екоупаковки для кондитерських виробів. Вони є практичним і стильним рішенням для кондитерської продукції, як-от цукерки, шоколадки та печиво. За наявністю ручок ці пакети можуть бути таких видів:
- без ручок;
- з ручками.
За формою пакети з паперу поділяються на такі види:
- саше;
- з дном (прямокутним, квадратним);
- з віконцем тощо.
Окрім того, дизайн пакетів може бути вдосконалений завдяки використанню кольорових принтів чи логотипів, що зробить вироби не лише функціональною упаковкою, а й потужним інструментом маркетингу. Так, паперові пакети для кондитерських виробів не лише захищають продукти, а й посилюють імідж, що відіграє важливу роль у формуванні враження про продукт і бренд. Замовивши пакети з логотипом, компанії отримують можливість демонструвати свою креативність і привабливість, задовольняючи потреби й очікування споживачів.
Розміри паперових пакетів
Крафтові пакети для кондитерських виробів можуть відрізнятися залежно від типу й кількості продуктів, які ви плануєте пакувати. Однак нижче наведено типові розміри паперових пакетів, які часто використовуються для кондитерських виробів:
- Маленькі. Вони підходять для пакування кількох цукерок чи печива.
- Середні. У такі паперові крафтові пакети можна покласти кілька наборів кондитерських виробів або невеликих коробок із печивом.
- Великі. Ці пакети підходять для пакування великих коробок із тортами, наборів цукерок чи інших великих кондитерських виробів.
- Подарункові. Подарункові паперові пакети можуть мати різні розміри залежно від розмірів кондитерських виробів на подарунок.
Ви також можете замовити унікальні розміри й дизайн пакування у виробників, щоб вони відповідали вашим потребам та уподобанням.
Пакети з паперу – чудове рішення, що надає різноманітність форм та розмірів. Головне – підібрати якісні крафтові паперові пакети, які будуть справді екологічними та міцними. Наприклад, як у ТМ «Крафтинка». Це українська компанія, що виготовляє різні типи пакування високої якості з крафтового паперу.