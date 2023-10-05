Типи та розміри пакетів для кондитерських виробів

Усе більш популярною стає екологічно дружня упаковка – пакети з крафтпаперу. Різноманітність паперових пакетів для кондитерських виробів справді вражає й охоплює різноманітні форми та розміри. У світі упаковки немає єдиного універсального рішення, оскільки кожен виробник прагне підкреслити свою унікальність і запропонувати споживачам щось особливе.

Головні типи пакетів із паперу для кондитерських виробів

Паперові крафтові пакети є одними з найпопулярніших типів екоупаковки для кондитерських виробів. Вони є практичним і стильним рішенням для кондитерської продукції, як-от цукерки, шоколадки та печиво. За наявністю ручок ці пакети можуть бути таких видів:

без ручок;

з ручками.

За формою пакети з паперу поділяються на такі види:

саше;

з дном (прямокутним, квадратним);

з віконцем тощо.

Окрім того, дизайн пакетів може бути вдосконалений завдяки використанню кольорових принтів чи логотипів, що зробить вироби не лише функціональною упаковкою, а й потужним інструментом маркетингу. Так, паперові пакети для кондитерських виробів не лише захищають продукти, а й посилюють імідж, що відіграє важливу роль у формуванні враження про продукт і бренд. Замовивши пакети з логотипом, компанії отримують можливість демонструвати свою креативність і привабливість, задовольняючи потреби й очікування споживачів.

Розміри паперових пакетів

Крафтові пакети для кондитерських виробів можуть відрізнятися залежно від типу й кількості продуктів, які ви плануєте пакувати. Однак нижче наведено типові розміри паперових пакетів, які часто використовуються для кондитерських виробів:

Маленькі. Вони підходять для пакування кількох цукерок чи печива.

Середні. У такі паперові крафтові пакети можна покласти кілька наборів кондитерських виробів або невеликих коробок із печивом.

Великі. Ці пакети підходять для пакування великих коробок із тортами, наборів цукерок чи інших великих кондитерських виробів.

Подарункові. Подарункові паперові пакети можуть мати різні розміри залежно від розмірів кондитерських виробів на подарунок.

Ви також можете замовити унікальні розміри й дизайн пакування у виробників, щоб вони відповідали вашим потребам та уподобанням.

Пакети з паперу – чудове рішення, що надає різноманітність форм та розмірів. Головне – підібрати якісні крафтові паперові пакети, які будуть справді екологічними та міцними. Наприклад, як у ТМ «Крафтинка». Це українська компанія, що виготовляє різні типи пакування високої якості з крафтового паперу.