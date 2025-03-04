Політика

Туск підтвердив призупинення постачання допомоги США в Україну
4 Березня 2025 14:30
Засідання польського уряду / Фото: PAP
Засідання польського уряду / Фото: PAP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 4 березня, що підтвердження з півдня Польщі вказують на призупинення американської допомоги Україні.

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

“Повідомлення з Ясьонці, нашого хабу на кордоні, підтверджують заяви американської сторони щодо цього рішення”, — сказав Туск на засіданні уряду.

Туск підкреслив, що Європа зіткнулася з “безпрецедентними” ризиками, що можуть стати одними з найбільших за останні десятиліття, зокрема у контексті безпеки.

Він закликав членів свого уряду відкласти політичні розбіжності, оскільки найближчим часом можуть знадобитися “надзвичайні” заходи.

Також він зазначив, що рішення США щодо допомоги Україні та перегляд санкцій проти Росії ставлять Європу у складне становище.


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