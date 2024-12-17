Туск і Зеленський провели переговори у Львові: деталі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск здійснив робочий візит до України 17 грудня, приїхавши до Львова під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад за участю президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів на пресконференції, що обговорив з Туском ситуацію на фронті та в дипломатії, підкресливши важливість спільних зусиль для того, щоб Україна мала сильні позиції на майбутніх переговорах з Росією.

Президент зазначив, що Україні потрібен не тимчасовий, а справжній мир. Він також наголосив на важливості безпеки та націленості України на вступ до ЄС і НАТО. Туск підтвердив, що Польща готова підтримувати Україну в цих питаннях.

Обговорили також історичні суперечності, зокрема, відзначивши прогрес у роботі міністерств культури двох країн. Зеленський підкреслив, що пріоритетом є сьогодення і що важливо забезпечити виживання та перемогу над Росією. Він закликав не забувати про минуле, але зосереджуватися на майбутньому.