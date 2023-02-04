Туреччина експортує в РФ американську електроніку для ВПК, – WSJ

Турецькі компанії минулого року експортували обладнання, електроніку, запчастини та інші предмети, які потрібні Росії для її військових, на десятки мільйонів доларів, згідно з даними дослідження торгівлі, що показує, як Москва може підживлювати свої військові зусилля, незважаючи на міжнародні санкції.

Серед фірм, які отримали товари з Туреччини, була російська компанія, яка потрапила під санкції за виготовлення гвинтівок для Збройних сил країни, пише The Wall Street Journal.

13 турецьких фірм експортували товари до 10 компаній у Росію на загальну суму 18,5 мільйонів доларів, включаючи пластик, гумові вироби та транспортні засоби, на які США наклали санкції.

Турецькі фірми також відправили до Росії ще 15 мільйонів доларів американських ліфтів, електрогенераторів, друкованих плат та інших предметів у порушення експортного контролю США, спрямованого на те, щоб позбавити Росію життєво важливого військового обладнання з березня по жовтень 2022 року.

Високопоставлені чиновники казначейства США цього тижня відвідали Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Оман, щоб придушити російські мережі військових закупівель у регіоні.

Міністерство закордонних справ Туреччини, Міністерство промисловості і торгівлі Росії та Федеральна митна служба не відповіли на запити щодо коментарів щодо експорту.

Турецькі офіційні особи кажуть, що країна виконує лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, а не ті, які запровадили такі країни, як США. Міністерство закордонних справ Туреччини також заявляє, що не виправдовує спроб ухилитися від санкцій проти Росії.