Триває суперечка навколо Starlink між Сікорським і новим американським істеблішментом

Між Маском, держсекретарем США Рубіо і главою МЗС Польщі Сікорським виникла суперечка в Х через Starlink для України.

Після сьогоднішнього поста Ілона Маска, що вимкнення системи зв’язку Starlink може обрушити фронт в Україні, йому відповів Радослав Сікорський.

Він нагадав, що Starlink для України фінансується Польщею за 50 мільйонів доларів на рік польським Міністерством цифровізації. «Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників», – написав Сікорський.

«Замовкни, маленька людина. Ви платите лише маленьку частину вартості. І заміни Starlink немає», – відповів на це Ілон Маск.

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink.