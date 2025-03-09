Політика

Триває суперечка навколо Starlink між Сікорським і новим американським істеблішментом
9 Березня 2025 18:54
читать на русском →
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Між Маском, держсекретарем США Рубіо і главою МЗС Польщі Сікорським виникла суперечка в Х через Starlink для України.

Після сьогоднішнього поста Ілона Маска, що вимкнення системи зв’язку Starlink може обрушити фронт в Україні, йому відповів Радослав Сікорський.

Він нагадав, що Starlink для України фінансується Польщею за 50 мільйонів доларів на рік польським Міністерством цифровізації. «Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників», – написав Сікорський.

«Замовкни, маленька людина. Ви платите лише маленьку частину вартості. І заміни Starlink немає», – відповів на це Ілон Маск.

Держсекретар США Рубіо теж долучився до суперечки.

«Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, а росіяни зараз були б на кордоні з Польщею», – написав глава американської дипломатії.

«Те, що говорить міністр Рубіо, абсолютно вірно», – додав Маск.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Березня 2025 19:49

Ярослава Магучіх виборола золото чемпіонату Європи-2025 у стрибках у висоту
9 Березня 2025 20:28

Трамп знов звинуватив Зеленського у невдячності
9 Березня 2025 17:22

Найактивніші бої відбуваються на Сіверському та Покровському напрямках і на Курщині
9 Березня 2025 16:25

Чоловіча збірна України виборола бронзу в естафеті на Кубку світу з біатлону
9 Березня 2025 16:03

Сікорський: Якщо SpaceX стане ненадійним, доведеться шукати альтернативу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки