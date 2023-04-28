Суспільство

Три причины ревности в любовных отношениях

28 Квітня 2023 15:36
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В начале отношений и девушке, и парню может даже немного импонировать, когда их ревнуют. Но когда это чувство охватывает партнера и переходит все границы, тогда отношения перестают приносить удовольствие. Патологическая ревность – одна из причин, почему пары расстаются, и это неудивительно, ведь терпеть такое сможет не каждый. Чтобы бороться, нужно понять, что ее провоцирует. Существуют не менее трех причин, почему один человек ревнует другого. 

Причина №1: Неуверенность в себе, низкая самооценка

Ни девушка, ни парень может даже не давать повода для сомнения в том, что ее партнер чем-то не устраивает. Но из-за неуверенности в себе в голове появляются мысли, что в окружении человека есть кто-то более достойный. А если еще и случаются проблемы с потенцией, то ситуация и вовсе усугубляется. А ведь эректильная дисфункция, вызванная и физиологическими, и психоэмоциональными причинами, легко лечится, если принять таблетки для потенции. Такие средства можно приобрести анонимно в интернет-аптеке. 

Причина № 2: Негативный прошлый опыт

Если в прошлом человеку изменили, то во всех будущих отношениях он будет подозревать, постоянно проверять и ревновать своего партнера. И чем чаще подобное повторялось, тем серьезнее психологические последствия. Негативный опыт в прошлом не позволяет полностью довериться человеку, и только упорный труд обеих из пары сможет со временем исправить ситуацию.

Ревновать можно и после детской травмы, когда родители уделяли больше времени другим детям. Во взрослом возрасте такой человек ищет любви и тепла в других, и опять не получая их в такой мере, как ему нужно, начинает ревновать. 

Причина № 3: Страх

Ревность часто возникает из-за страха, и он может быть разным. Можно бояться одиночества, поэтому ревновать не только к особам своего пола, но и друзьям, родственникам и даже коллегам по работе. Также ревность возникает при финансовой зависимости одного из партнеров, когда есть страх оказаться без его поддержки деньгами. 

Что же делать 

Если хочется сохранить отношения, стоит бороться с ревностью. И делать это должен не только сам ревнивец. Тем, кого ревнуют, стоит:

  • не поддаваться на манипуляции, отстаивая свою свободу;
  • проявлять искреннюю привязанность, чтобы помочь человеку забыть негативный прошлый опыт;
  • продолжать заниматься любимым делом;
  • посоветовать ревнивцу обратиться к психотерапевту. 

А тем, кто ревнует, важно понять, почему так случается, и начать работать над решением проблемы. Иначе придется прекратить отношения.


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