Кримінал

Три людини зазнали порань після обстрілів передмістя Харкова

9 Грудня 2022 08:58
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війна, харків

Протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Куп‘янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у м. Куп’янськ внаслідок обстрілів росіян горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Без постраждалих.

Після 20.30 год у Безлюдівській громаді, що в Харківському районі внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі.

Близько 21 години у Пісочинській громаді ракетні удари
пошкодили приватні домоволодіння, дахи будинків, господарчі споруди.

“За даними екстреної медичної допомоги, 3 людини госпіталізовані: 2 жінки 41 та 64 років, їхній стан середній, чоловік 40 років перебуває у важкому стані. Одному постраждалому надали допомогу на місці”, – написав Синєгубов у соцмережі.


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