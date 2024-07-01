Суспільство

Три країни розпочали операцію з розмінування у Чорному морі 
1 Липня 2024 13:49
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чорне море
Ілюстративне фото / AP

1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції у Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

“У понеділок Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, особливо під час експорту українського зерна”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідна ініціатива під керівництвом Туреччини є першою великою спільною акцією чорноморських країн після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря внаслідок війни.

Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з мінами у Чорному морі 11 січня 2024 року.

В уряді Болгарії наголосили, що діяльність країн не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря, як очікується, допоможе поліпшити взаємодію та добросусідські відносини між учасниками.

РФ та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів.

Торік Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний коридор, підтриманої Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй. Це стимулювало експорт та допомогло економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут залишається ризикованим.


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