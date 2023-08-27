Кримінал

Троє людей загинули внаслідок аварії гелікоптера морської піхоти США в Австралії

27 Серпня 2023 11:32
читать на русском →
авіакатастрофа

Троє американських морських піхотинців загинули і п’ятеро отримали серйозні поранення в результаті аварії вертольота під час військових навчань в Австралії, передає Sky News.

За даними австралійських військових, вертоліт V-22 Osprey перевозив 23 американських морських піхотинців біля узбережжя Дарвіна під час навчань, коли він впав на острів Мелвілл близько 9:30 ранку в неділю (1:00 BST).

У заяві ротаційних сил морської піхоти м. Дарвін йдеться, що причина катастрофи розслідується.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе назвав аварію «трагічною», сказавши журналістам: “Очевидно, що це прикро. Я не можу надати подальшої інформації”.

«Сили оборони Австралії співпрацюють з нашими друзями в силах оборони Сполучених Штатів, щоб переконатися, що ми надаємо всю можливу допомогу».

Інцидент стався під час Exercise Predators Run 2023 – військових навчань за участі Австралії, США, Індонезії, Східного Тимору та Філіппін.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Серпня 2023 15:49

Зеленський очікує нових рішень партнерів щодо постачання зброї
27 Серпня 2023 16:10

Контррозвідка СБУ атакувала Курський аеродром
27 Серпня 2023 15:28

Російська армія обстріляла Одноробівку на Харківщині – загинула жінка
27 Серпня 2023 14:43

Кількість студентів-чоловіків зросла на 82 відсотка
27 Серпня 2023 14:03

Загибель Пригожина офіційно підтверджена
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки