Троє людей загинули внаслідок аварії гелікоптера морської піхоти США в Австралії

Троє американських морських піхотинців загинули і п’ятеро отримали серйозні поранення в результаті аварії вертольота під час військових навчань в Австралії, передає Sky News.

За даними австралійських військових, вертоліт V-22 Osprey перевозив 23 американських морських піхотинців біля узбережжя Дарвіна під час навчань, коли він впав на острів Мелвілл близько 9:30 ранку в неділю (1:00 BST).

У заяві ротаційних сил морської піхоти м. Дарвін йдеться, що причина катастрофи розслідується.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе назвав аварію «трагічною», сказавши журналістам: “Очевидно, що це прикро. Я не можу надати подальшої інформації”.

«Сили оборони Австралії співпрацюють з нашими друзями в силах оборони Сполучених Штатів, щоб переконатися, що ми надаємо всю можливу допомогу».

Інцидент стався під час Exercise Predators Run 2023 – військових навчань за участі Австралії, США, Індонезії, Східного Тимору та Філіппін.