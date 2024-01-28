Кримінал

Трьох військовослужбовців США вбито внаслідок удару по військовій базі в Йорданії

28 Січня 2024 20:30
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сша, іран

Американські військові повідомили, що внаслідок удару безпілотника по території Йорданії, неподалік від кордону з Сирією, було вбито трьох військовослужбовців США, а ще понад 30 дістали поранення.

Президент США Джо Байден заявив, що напад здійснили озброєні групи, яких підтримує Іран.

“Хоча ми поки що збираємо всі факти про цей напад, нам відомо, що його здійснили радикальні озброєні групи, що діють у Сирії та Іраку і спираються на підтримку Ірану”, – сказав Байден.

“Можете бути впевнені в тому, що ми притягнемо до відповідальності всіх винних у той момент і в той спосіб, які вважатимемо за потрібне”, – додав Байден.

Це перший випадок загибелі військових США в регіоні з 7 жовтня, коли угруповання ХАМАС напало на Ізраїль.

Відтоді американські бази на Близькому Сході неодноразово зазнавали атак, проте армія США не повідомляла про жертви серед своїх військовослужбовців.

Імена загиблих і поранених американських військових поки що не оприлюднено. Наразі про подію інформують членів їхніх родин.

У Йорданії – країні, яка є тісним союзником США, розміщено кілька американських військових баз. За підрахунками, там перебувають близько 3 тис. військовослужбовців США.


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