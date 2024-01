Трьох військовослужбовців США вбито внаслідок удару по військовій базі в Йорданії

Американські військові повідомили, що внаслідок удару безпілотника по території Йорданії, неподалік від кордону з Сирією, було вбито трьох військовослужбовців США, а ще понад 30 дістали поранення.

Президент США Джо Байден заявив, що напад здійснили озброєні групи, яких підтримує Іран.

“Хоча ми поки що збираємо всі факти про цей напад, нам відомо, що його здійснили радикальні озброєні групи, що діють у Сирії та Іраку і спираються на підтримку Ірану”, – сказав Байден.

“Можете бути впевнені в тому, що ми притягнемо до відповідальності всіх винних у той момент і в той спосіб, які вважатимемо за потрібне”, – додав Байден.

Last night, three U.S. service members were killed, and many wounded, during an unmanned aerial drone attack on our forces stationed in northeast Jordan near the Syria border.



Jill and I join the families and friends of our fallen in grieving the loss of these warriors in this…