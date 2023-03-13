Тріумфатором Оскара стала стрічка “Все завжди і водночас”

Фільм “Навальний” про російського опозиціонера Олексія Навального отримав премію “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”. Режиcер стрічки Деніел Роер присвятив нагороду “всім політичним ув’язненим у світі”.

Український фільм “Будинок зі скалок” про дітей з притулку на Донбасі також боровся за нагороду у цій категорії, але не переміг.

У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії “Оскар” від Американської Кіноакадемії.

Гості церемонії замість червоної доріжки вперше за багато років фотографувалися на килимі кольору “шампанського”. На Оскарі виступили Ріана, Леді Гага, до зали разом з ведучим Джимі Кіммелом заходив ведмідь.

Фантастичний бойовик “Все завжди і водночас”, який вважався абсолютним фаворитом і претендував на 11 статуеток, здобув 7 нагород. Переможці Оскара зі сцени багато дякували мамам.

“Це доказ того, що мрії збуваються, — сказала акторка і володарка Оскара Мішель Єо. – Я маю присвятити це всім мамам у світі, тому що вони супергерої, і без них ніхто з нас не був би тут сьогодні”.

Найкращий фільм – фантастичний бойовик “Все завжди і водночас”.

Найкраща акторка – Мішель Єо за фільм “Все завжди і водночас”.

Найкращий аткор – Брендан Фрейзер, стрічка “Кит”.

Найкращий режисер- Ден Кван і Деніел Шейнерт за “Все завжди і водночас”.

Найкращий іноземний художній фільм – “На Західному фронті без змін”. Він також отримав Оскар у номінаціях, “Найкраща операторська робота” та за найкращу музику до фільму.

Найкраща пісня до фільму – композиція Naatu Naatu, що є саундтреком до “RRR: Поруч реве революція”. Цю стрічку знімали у Києві біля Маріїнського палацу.

Найкраща чоловіча роль другого плану – Ке Хюі Куан, “Все завжди і водночас”.

Найкраща жіноча роль другого плану – Джеймі Лі Кертіс, “Все завжди і водночас”.

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”.

Найкращий дизайн костюмів – Картер Рут за фільм “Чорна пантера: Ваканда назавжди”.

Найкраща музика до фільму – Гаушка (Фолькер Бертельманн) за музику до “На Західному фронті без змін”.

Як і минулого року, коли тільки почалась велика війна, цього року про Україну на Оскарі згадували небагато.

Кілька акторів прийшли не церемонію з жовто-блакитними стрічками, але вони були ледь помітними. На Оскарі не було промов, присвячених війні.

Другий рік поспіль на церемонії не дали виступити президенту Володимиру Зеленському. Офіційно організатори це рішення не коментували. Неофіційно кажуть, що Голлівуд огортає Україну такою увагою, оскільки постраждалі від конфлікту – білі.