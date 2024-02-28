Суспільство

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки під Донецьком

28 Лютого 2024 20:53
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війна
Бійці Третьої штурмової бригади / Фото: 3-тя ошбр

Третя штурмова бригада повернула місто Красногорівку у Донецькій області під контроль українських військових, йдеться у їхній заяві, опублікованій у середу, 28 лютого.

Як зазначили у повідомленні, напередодні російські війська атакували південно-східну частину Красногорівки та зайшли у місто.

«Аби не дозволити ворогу закріпитися, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога», — додали військові.

У Третій штурмовій бригаді додали, що росіяни відмовилися від здачі у полон, тому їх ліквідували у зайнятих ними будинках. Також впродовж короткого часу окупанти встигли «підготуватися до тривалої оборони».

«Попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми», — повідомили у бригаді.


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