Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки під Донецьком

Третя штурмова бригада повернула місто Красногорівку у Донецькій області під контроль українських військових, йдеться у їхній заяві, опублікованій у середу, 28 лютого.

Як зазначили у повідомленні, напередодні російські війська атакували південно-східну частину Красногорівки та зайшли у місто.

«Аби не дозволити ворогу закріпитися, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога», — додали військові.

У Третій штурмовій бригаді додали, що росіяни відмовилися від здачі у полон, тому їх ліквідували у зайнятих ними будинках. Також впродовж короткого часу окупанти встигли «підготуватися до тривалої оборони».

«Попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми», — повідомили у бригаді.