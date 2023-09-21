“Транзит українського зерна через Польщу триває”: Дуда висловив побоювання щодо польського ринку

Президент Польщі Анджей Дуда висловив жаль з приводу слів українського голови держави Володимира Зеленського про сільськогосподарську продукцію та заборону на українське зерно, яку ввели три країни ЄС.

Про це інформує Польське Радіо.

“Транзит українського зерна через Польщу триває. На додаток, цього зерна набагато більше, ніж на початку цього року, завдяки ефективному створенню транзитних коридорів. У результаті це зерно йде у світ, але ми не хочемо, щоб зерно заполонило польський ринок. Це виправдано в контексті наших інтересів безпеки”, – підкреслив очільник Польщі.

Дуда розуміє становище України та її великих експортерів зерна, які прагнуть швидко та вигідно реалізувати свою сільськогосподарську продукцію. Однак він наголосив, що також важливо враховувати польські національні інтереси, які зобов’язують його захищати перш за все польських фермерів.

“У нас є свої інтереси – щоб польський фермер був у безпеці й міг спокійно виконувати свою роботу. Нам вистачає власного продовольства, маємо своє зерно. Ситуація, в якій мільйони тонн зерна з України вливаються на польський ринок, з нашої точки зору – неприйнятна”, – підкреслив Дуда.

Зеленський у своїх заявах зайшов занадто далеко, вважає польський президент: “Україна отримала велику допомогу і підтримку від союзників і сусідів. Сумно, що тут, на форумі ООН, звучать такі нападки в напрямку тих, хто надавав підтримку. Це занадто”.

Президент Польщі зазначив, що країна була поруч з Україною з самого початку. Поляки першими надали українським сусідам майже 300 танків. Крім того, вони передали бронемашини та гаубиці “Краб”, які стали першою зброєю такого класу, яку отримала українська армія на початковому етапі війни: “Польська позиція чітка з 2015 року: хто справді потребує допомоги, має її отримати. Якщо хтось приходить лише за пільгами, то поляки кажуть – ні”.