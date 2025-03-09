Політика

Трампу мало просто угоди щодо українських копалин
9 Березня 2025 14:36
читать на русском →
Росія посилює атаки на Україну після того, як США скоротили обмін розвідданими / Фото Нацполіція
Росія посилює атаки на Україну після того, як США скоротили обмін розвідданими / Фото Нацполіція

Поки офіційні особи США та України готуються до зустрічі в Саудівській Аравії, президент Дональд Трамп приватно дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде замало для відновлення допомоги й обміну розвідданими. Про це повідомляє NBC News з посиланням на представника адміністрації та ще одного американського чиновника.

Крім підписання угоди про американську частку в мінеральних ресурсах України, він також хоче побачити зміни у ставленні президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, включно з готовністю піти на поступки, наприклад, віддати територію Росії.

За словами чиновників, Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив якісь кроки для проведення виборів в Україні і, можливо, для відходу з поста лідера країни.

«Як продемонстрував президент Трамп, зачитавши послання президента Зеленського на спільному засіданні, українці домоглися позитивних зрушень. Після зустрічей у Саудівській Аравії ми сподіваємося почути ще більше позитивних зрушень, які, як ми сподіваємося, в кінцевому підсумку покладуть кінець цій жорстокій війні та кровопролиттю», – сказав прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г’юз, відповідаючи на запитання про вимоги Трампа.

Тим часом Росія посилила атаки на Україну після того, як США призупинили постачання обладнання та обмін розвідданими, а п’ятниця стала одним із найсмертоносніших днів для цивільного населення цього року.

Більшість жертв сталася в Донецькій області, на території, контрольованій Україною. За даними моніторингового агентства, кількість жертв у 2025 році поки що вища, ніж у 2024 році.

За словами американського чиновника і представника адміністрації, у США немає жодних ознак того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські атаки. За їхніми словами, ці великі атаки, найімовірніше, були сплановані до припинення обміну розвідданими і допомогою.

За словами чиновників, США, як і раніше, діляться з Україною оборонними розвідданими – тобто інформацією, яка допомагає Україні в самообороні від нападів. Але вони не надають інформацію про націлювання на російські цілі.

Європейські союзники зараз працюють над усуненням деяких прогалин, але , за словами одного із західних чиновників, відсутність американських розвідданих уже позначається на Україні щодня.

«Кожен день шкодить Україні, і кожен день дає Росії більш вигідну позицію», – сказав чиновник.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Березня 2025 17:22

Найактивніші бої відбуваються на Сіверському та Покровському напрямках і на Курщині
9 Березня 2025 16:25

Чоловіча збірна України виборола бронзу в естафеті на Кубку світу з біатлону
9 Березня 2025 16:03

Сікорський: Якщо SpaceX стане ненадійним, доведеться шукати альтернативу
9 Березня 2025 14:36

Трампу мало просто угоди щодо українських копалин
9 Березня 2025 14:08

Оголошено імена лауреатів Шевченківської премії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки