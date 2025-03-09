Трампу мало просто угоди щодо українських копалин

Поки офіційні особи США та України готуються до зустрічі в Саудівській Аравії, президент Дональд Трамп приватно дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде замало для відновлення допомоги й обміну розвідданими. Про це повідомляє NBC News з посиланням на представника адміністрації та ще одного американського чиновника.

Крім підписання угоди про американську частку в мінеральних ресурсах України, він також хоче побачити зміни у ставленні президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, включно з готовністю піти на поступки, наприклад, віддати територію Росії.

За словами чиновників, Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив якісь кроки для проведення виборів в Україні і, можливо, для відходу з поста лідера країни.

«Як продемонстрував президент Трамп, зачитавши послання президента Зеленського на спільному засіданні, українці домоглися позитивних зрушень. Після зустрічей у Саудівській Аравії ми сподіваємося почути ще більше позитивних зрушень, які, як ми сподіваємося, в кінцевому підсумку покладуть кінець цій жорстокій війні та кровопролиттю», – сказав прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г’юз, відповідаючи на запитання про вимоги Трампа.

Тим часом Росія посилила атаки на Україну після того, як США призупинили постачання обладнання та обмін розвідданими, а п’ятниця стала одним із найсмертоносніших днів для цивільного населення цього року.

Більшість жертв сталася в Донецькій області, на території, контрольованій Україною. За даними моніторингового агентства, кількість жертв у 2025 році поки що вища, ніж у 2024 році.

За словами американського чиновника і представника адміністрації, у США немає жодних ознак того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські атаки. За їхніми словами, ці великі атаки, найімовірніше, були сплановані до припинення обміну розвідданими і допомогою.

За словами чиновників, США, як і раніше, діляться з Україною оборонними розвідданими – тобто інформацією, яка допомагає Україні в самообороні від нападів. Але вони не надають інформацію про націлювання на російські цілі.

Європейські союзники зараз працюють над усуненням деяких прогалин, але , за словами одного із західних чиновників, відсутність американських розвідданих уже позначається на Україні щодня.

«Кожен день шкодить Україні, і кожен день дає Росії більш вигідну позицію», – сказав чиновник.