Трампу дозволили брати участь у праймериз у Колорадо

Верховний суд США ухвалив, що Дональд Трамп може взяти участь у внутрішньопартійних виборах у Колорадо, скасувавши рішення найвищого суду цього штату.

Про це пише УП.

Рішення суддів Верховного суду США – найвищої судової інстанції країни – означає, що республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз уже завтра, 5 березня.

Нагадаємо, Верховний суд Колорадо у грудні 2023 року ухвалив безпрецедентне рішення щодо Трампа, ґрунтуючись на пункті 3 14-ої поправки до Конституції США. Вона забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до “повстання чи заколоту”.

У тлумаченні суддів Колорадо під цей пункт підпадала роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі людей штурмували будівлю Капітолія, вимагаючи скасувати результати президентських виборів у США.