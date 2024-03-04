Політика

Трампу дозволили брати участь у праймериз у Колорадо

4 Березня 2024 18:13
читать на русском →
сша, трамп, вибори
Дональд Трамп / Getty Images

Верховний суд США ухвалив, що Дональд Трамп може взяти участь у внутрішньопартійних виборах у Колорадо, скасувавши рішення найвищого суду цього штату.

Про це пише УП.

Рішення суддів Верховного суду США – найвищої судової інстанції країни – означає, що республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз уже завтра, 5 березня.

Нагадаємо, Верховний суд Колорадо у грудні 2023 року ухвалив безпрецедентне рішення щодо Трампа, ґрунтуючись на пункті 3 14-ої поправки до Конституції США. Вона забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до “повстання чи заколоту”.

У тлумаченні суддів Колорадо під цей пункт підпадала роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі людей штурмували будівлю Капітолія, вимагаючи скасувати результати президентських виборів у США.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Березня 2024 20:22

“Ми не направлятиме війська в Україну у найближчому майбутньому”, – Макрон
4 Березня 2024 19:44

Просування ворога на Авдіївському напрямку припинено – ОСУВ “Таврія”
4 Березня 2024 18:22

Матеріали справи колишнього судді Князєва передали до суду
4 Березня 2024 18:13

Трампу дозволили брати участь у праймериз у Колорадо
4 Березня 2024 17:48

МЗС РФ заявили про “незавершену денацифікацію Німеччини”: Берлін прокоментував
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки