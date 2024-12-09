Трамп знову заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін вже програв війну

Новообраний президент США Дональд Трамп в інтерв’ю New York Post заявив, що президент України Володимир Зеленський прагне досягти припинення вогню та готовий укласти мирну угоду. А глава Кремля Володимир Путін, за словами Трампа, вже програв війну.

Трамп зазначив, що під час тристоронньої зустрічі із Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном він почув про прагнення українського лідера до миру. Він назвав це “чимось новим”. Зеленський, за словами Трампа, вважає, що настав час припинення бойових дій, і те саме має усвідомити Путін, адже втрати Росії в живій силі, які Трамп оцінив у 700 тисяч осіб, є катастрофічними.

Раніше Трамп заявляв, що Зеленський хотів би досягти домовленості з Росією, щоб “зупинити це божевілля”. Він також висловлював думку, що Україна “безглуздо втратила 400 тисяч солдатів”, а втрати серед цивільного населення оцінив як ще більші.