Політика

Трамп знову заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін вже програв війну
9 Грудня 2024 10:13
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війна, зеленський, трамп
Президент Володимир Зеленський з новообраним главою США Дональдом Трампом у Парижі / Фото: X / Volodymyr Zelenskyy

Новообраний президент США Дональд Трамп в інтерв’ю New York Post заявив, що президент України Володимир Зеленський прагне досягти припинення вогню та готовий укласти мирну угоду. А глава Кремля Володимир Путін, за словами Трампа, вже програв війну.  

Трамп зазначив, що під час тристоронньої зустрічі із Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном він почув про прагнення українського лідера до миру. Він назвав це “чимось новим”. Зеленський, за словами Трампа, вважає, що настав час припинення бойових дій, і те саме має усвідомити Путін, адже втрати Росії в живій силі, які Трамп оцінив у 700 тисяч осіб, є катастрофічними.

Раніше Трамп заявляв, що Зеленський хотів би досягти домовленості з Росією, щоб “зупинити це божевілля”. Він також висловлював думку, що Україна “безглуздо втратила 400 тисяч солдатів”, а втрати серед цивільного населення оцінив як ще більші.


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