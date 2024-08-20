Політика

Трамп заявив, що прийме поразку лише за однієї умови
20 Серпня 2024 07:50
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Дональд Трамп / BBC

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі поразки погодиться з результатами виборів, якщо вважатиме їх “вільними та чесними”.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

“Я думаю, якщо я програю, ця країна впаде в такий штопор, подібний якому вона ще ніколи раніше не бачила – як у 1929 році, – але якщо я зроблю, і вибори будуть вільними і чесними, я безумовно, прийму їх результати”, – сказав Трамп.

Трамп сказав, що, на його думку, було “багато проблем з останніми виборами”, але він сподівається, що “за останні чотири роки було зроблено щось, що зробить ці вибори вільними та чесними”.

“Якщо я побачу, що у нас будуть чесні та вільні вибори, а я сподіваюся, що зможу це сказати, – ви не побачите більш благородної людини, ніж я. Я благородна людина”, – заявив Трамп.


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