Трамп заявив, що прийме поразку лише за однієї умови

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі поразки погодиться з результатами виборів, якщо вважатиме їх “вільними та чесними”.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

“Я думаю, якщо я програю, ця країна впаде в такий штопор, подібний якому вона ще ніколи раніше не бачила – як у 1929 році, – але якщо я зроблю, і вибори будуть вільними і чесними, я безумовно, прийму їх результати”, – сказав Трамп.

Трамп сказав, що, на його думку, було “багато проблем з останніми виборами”, але він сподівається, що “за останні чотири роки було зроблено щось, що зробить ці вибори вільними та чесними”.

“Якщо я побачу, що у нас будуть чесні та вільні вибори, а я сподіваюся, що зможу це сказати, – ви не побачите більш благородної людини, ніж я. Я благородна людина”, – заявив Трамп.