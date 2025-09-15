Трамп заявив, що прямі переговори між Зеленським та Путіним малоймовірні через глибоку особисту ворожнечу

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості прямих переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним через їхню глибоку особисту ворожнечу.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

За словами Трампа, йому вже вдавалося зупиняти війни, і він хотів би припинити й війну Росії проти України. Спочатку це здавалося йому простішим завданням, але на практиці виявилося значно складнішим.

“Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Думаю, врешті-решт доведеться говорити мені. Ми так чи інакше вирішимо це питання”, — заявив президент США.

Трамп також прогнозує переговори між Україною та Росією, але не уточнив, у якому саме форматі вони можуть відбутися — двосторонньому чи за його участі.

“Переговори будуть. Але, ймовірно, мені доведеться втрутитися, адже Зеленський і Путін практично не здатні спілкуватися один з одним”, — додав він.