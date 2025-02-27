Трамп заявив, що мита на імпорт із Канади та Мексики набудуть чинності 4 березня

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається 4 березня запровадити відкладені раніше 25-відсоткові мита на імпорт із Канади та Мексики, а також додаткові 10-відсоткові мита на імпорт із Китаю.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що на територію США з Мексики і Канади продовжують надходити наркотики “в дуже великих і неприйнятних обсягах”.

“Ми не можемо дозволити цьому злу й надалі шкодити США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежене, запропоновані мита, що мають набути чинності четвертого березня, справді набудуть чинності, як і було заплановано. Китай також буде обкладений додатковим 10-відсотковими митами в цей день”, – заявив Трамп.

Дональд Трамп оголосив 2 лютого, що на імпорт товарів із Канади та Мексики буде запроваджено 25-відсоткові мита, а на імпорт із Китаю – 10-відсоткові. Трамп пояснював, що запроваджує мита, щоб “змусити Мексику, Канаду і Китай виконати свої обіцянки зупинити нелегальну імміграцію і зупинити потік отруйного фентанілу та інших наркотиків” у США. Мита щодо Китаю набули чинності 4 лютого. Водночас Трамп дав Мексиці та Канаді відстрочку на один місяць, до 4 березня, щоб країни спробували врегулювати ситуацію.