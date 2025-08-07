Трамп заявив про “високу ймовірність” спільної зустрічі з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив про “велику ймовірність” проведення зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час брифінгу в Білому домі.

“Ми ще не визначили місце, але сьогодні мали дуже гарні переговори з президентом Путіним. Цей шлях був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро”, — сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання про можливі поступки Путіна після його переговорів з американським спецпредставником Стівом Віткоффом, Трамп зауважив: “Я б не назвав це проривом”.

“Щодня гинуть тисячі молодих людей, переважно солдатів, але також запускаються ракети по Києву та інших містах”, — сказав Трамп.

Також Трамп, коментуючи вторинні тарифи для країн, що торгують з Росією, припустив, що після Індії США можуть запровадити тарифи для Китаю.

Напередодні американські ЗМІ писали, що провести зустріч із Путіним вже наступного тижня буде складно.

6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви та провів там тригодинну зустріч із Путіним. Подробиці переговорів у РФ не розголошуються, але сам Трамп згодом заявив, що зустріч була “продуктивною”.

Після цього відбулася телефонна розмова між Зеленським і Трампом за участі європейських лідерів. За її підсумками президент України заявив, що “схоже, Росія більше налаштована на припинення вогню, тиск працює”, проте закликав бути обережними, щоб Москва не обманула ні Київ, ні Вашингтон у деталях.