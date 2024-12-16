Політика

Трамп заявив про “невеликий прогрес” у врегулюванні війни РФ проти України
16 Грудня 2024 19:18
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війна, трамп
Новообраний президент США Дональд Трам / Фото: AP

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про “невеликий прогрес” у врегулюванні війни в Україні, хоча не надав конкретних деталей.

Під час виступу він зазначив, що кількість загиблих “з обох сторін” значно вища, ніж раніше повідомлялося, передає CNN.

“Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу війну, яка триває в Україні з Росією. Ми збираємося… Ми досягли невеликого прогресу. Це важко. Це неприємно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив”, — заявив Трамп.

Також Трамп повідомив, що отримав сигнали від Києва про прагнення досягти врегулювання конфлікту.


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