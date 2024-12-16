Кримінал

Щонайменше четверо людей загинули під час стрілянини в християнській школі у штаті Вісконсин
16 Грудня 2024 21:47
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вбивство, сша
Поліція працює на місці стрілянини в християнській школі Abundant Life / WMTV

У християнській школі Abundant Life у Медісоні в штаті Вісконсин сталася стрілянина, є загиблі, пише CNN.

Під час першого брифінгу для преси поліція заявила, що той, хто стріляв, був учнем школи і також загинув, проте попередила, що інформація потребує уточнень.

За даними CNN, загинуло четверо людей, серед них – той, хто стріляв. Інші подробиці агентству поки також невідомі. У поліції додали, що не надаватимуть інформації про жертв, поки не переконаються, що сім’ї сповіщені.

Губернатор Вісконсину Тоні Еверс написав, що уважно стежить за тим, що відбувається, і молиться за учнів, викладачів і школу в очікуванні більш точної інформації.


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