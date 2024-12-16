Суспільство

Україну накриє штормовий вітер і дощ
16 Грудня 2024 21:54
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Засніжений Київ / Фото: zaiarnyi_pasha / Instagram

У вівторок, 17 грудня, в Україні очікуються дощі, а на північному сході – мокрий сніг. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, сильний вітер західного та північно-західного напрямків матиме штормові пориви швидкістю 17-25 метрів за секунду.

Температура повітря передбачається протягом дня в межах +4+9 градусів, на півдні +7+12 градусів, на північному сході 0+4 градуси.

У Києві у вівторок буде вітряно, пориви до 15-20 метрів за секунду. Йтиме дощ. Впродовж дня температура повітря становитиме +5+7 градусів.

“Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю”, – додала Діденко.


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