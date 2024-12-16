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Україна має власну лазерну зброю, – командувач Сил безпілотних систем
16 Грудня 2024 18:03
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дрони, зброя
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський / Фото: Сили Безпілотних Систем

Україна розвиває сучасні технології у галузі озброєнь, зокрема, власну лазерну зброю під назвою “Тризуб”.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського, Україна є п’ятою країною, яка володіє лазерною зброєю, здатною збивати повітряні цілі на висоті понад 2 км, передає “Інтерфакс-Україна”.

Також триває розробка проєкту із застосування дронів-”маток”, які є носіями FPV – розробка націлена на збільшення глибини ураження.

“Вони несуть два FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об’єкти противника. Як на мене, це справді прорив”, — заявив Сухаревський.

Говорячи загалом про Сили безпілотних систем, командувач зазначив, що “нам неповних шість місяців”, і на цьому етапі вже є бойові та наукові підрозділи, “які закривають компонент повітря, землю і воду”.


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