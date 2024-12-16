Суспільство

З початку року відмову в перетині кордону отримали понад 50 тисяч українців
16 Грудня 2024 18:46
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За 11 місяців 2024 року відмову в перетині кордону отримали майже 55 тисяч українців, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Загалом кордон перетнули 32,3 мільйона осіб, що є незначним зменшенням порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли кількість осіб, що перетнули кордон, становила 32,8 мільйона.

З 32,3 мільйона осіб 28 мільйонів становили громадяни України. Зі слів Демченка, кількість перетинів кордону в обох напрямках майже рівна — приблизно 14 мільйонів осіб виїхали та вʼїхали в Україну.

При цьому найбільший пасажиропотік спостерігається на кордоні з Польщею, який складає близько 50% від загальної кількості перетинів.


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