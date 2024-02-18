Трамп запустив лінію іменних кросівок

Колишній президент Дональд Трамп у суботу запустив лінію кросівок. Подія відбулася на наступний день після того, як суддя зобов’язав його та його компанії виплатити майже 355 мільйонів доларів у судовому процесі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку, передає CNN.

Колишній президент представив кросівки “Trump Sneakers” на виставці Sneaker Con у Філадельфії. Під час виступу він поставив на подіум пару золотих кросівок, які на новому веб-сайті продаються за 399 доларів і називаються “NEVER SURRENDER HIGH-TOP SNEAKER” (“Ніколи не здавайся”).

“Це те, про що я говорив 12, 13 років, і я думаю, що це матиме великий успіх”, – сказав Трамп, який наближається до номінації від республіканців у 2024 році і потенційного матчу-реваншу з президентом Джо Байденом.

До вечора суботи кросівки вартістю 399 доларів на сайті були розпродані. За даними сайту, було доступно 1000 пар кросівок, які можна було придбати.

Колишній президент також продає дві версії кросівок, які мають літери “T” і “45” з боків, за 199 доларів, згідно з інформацією на сайті. Одеколон і парфуми продаються по 99 доларів за штуку.

На сайті зазначено, що продукти є “торговими марками компанії CIC Ventures LLC. Кросівки Trump Sneakers не розробляються, не виробляються, не розповсюджуються і не продаються Дональдом Трампом, The Trump Organization або будь-якими їхніми афілійованими особами чи керівниками. 45Footwear, LLC використовує ім’я, зображення та образ Трампа за ліцензійною угодою”.

Речник кампанії Байдена Майкл Тайлер розкритикував появу Трампа на Sneaker Con. “Дональд Трамп, який з’явився на ярмарку з бутлегами Off-White, ближче за все до Air Force Ones, які він носитиме до кінця свого життя”, – сказав Тайлер, маючи на увазі популярні кросівки від брендів Off-White і Nike.