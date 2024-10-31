Трамп заліз у сміттєвоз. Так кандидат у президенти відреагував на “сміттєвий скандал”

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп під час візиту в місто Грін-Бей, штат Вісконсін, 30 жовтня заліз до кабіни сміттєвоза, щоб поспілкуватися з журналістами, повідомляє Associated Press.

Трамп з’явився в помаранчевому жилеті з жовтими смугами, одягненому поверх білої сорочки. Двічі промахнувшись повз ручку на дверях вантажівки, Трамп забрався на пасажирське сидіння, звідки протягом кількох хвилин розмовляв із журналістами.

“Як вам подобається мій сміттєвоз? Це на честь Камали Гарріс і Джо Байдена”, – заявив Трамп.

Як зазначає The Hill, республіканець забрався у сміттєвоз, щоб привернути увагу до коментарів президента США Джо Байдена. Останніми днями Трампа критикують через висловлювання коміка Тоні Гінчкліффа, який 27 жовтня виступив на мітингу республіканського кандидата в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Під час виступу комік назвав Пуерто-Ріко “плавучим островом сміття”. Джо Байден, коментуючи його слова, заявив 29 жовтня: “Єдине сміття, яке я бачу там, це його прихильники”. Коментуючи це, Трамп сказав, що “Байдену має бути соромно”.