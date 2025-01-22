Трамп закликав Путіна припинити війну та погрожує санкціями: деталі звернення

Президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити війну в Україні.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що має хороші стосунки з Путіним і наголосив, що не хоче шкодити Росії:

“Я люблю російський народ і в мене завжди були дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів”, – написав Трамп.

Водночас президент попередив, що в разі подальшого затягування війни США можуть запровадити високі податки, тарифи та санкції на російські товари:

“З огляду на все це, я збираюся надати Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Якщо ми не укладемо “угоду”, до того ж найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Настав час укласти угоду. Більше не має бути втрачено жодного життя”, – йдеться у зверненні.

Трамп також підкреслив, що війна б не почалася, якби він не був президентом, і закликав знайти швидке рішення для припинення конфлікту.

“Ми можемо зробити це легким або важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий”, – підсумував він.