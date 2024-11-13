Політика

Трамп визначився з кандидатами на посади голови Пентагону та директора ЦРУ
13 Листопада 2024 06:53
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сша, трамп
Піт Хегсет / Фото: The New York Times

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити Піта Хегсета новим міністром оборони, а Джона Реткліффа — директором Центрального розвідувального управління.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Згідно з заявою, на посаду очільника Пентагону він обрав Піта Хегсета — телеведучого Fox News та колишнього офіцера Національної гвардії.

Трамп зазначив: “Піт — жорсткий, розумний, і щиро вірить у гасло “Америка понад усе”. Під його керівництвом наша армія стане ще потужнішою, і Америка ніколи не відступить”.

Кандидатом на посаду директора ЦРУ став Джон Реткліфф, колишній керівник Національної розвідки. Трамп наголосив, що Реткліфф завжди стояв за правду та чесність перед американським народом і нагадав про його роль у розслідуванні “фейкової змови з Росією”, яка, за його словами, була операцією виборчого штабу Клінтон у 2016 році.

Також Трамп повідомив, що на посаду міністра внутрішньої безпеки призначить губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.


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